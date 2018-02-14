В Кузбассе превышен порог заболеваемости ОРВИ в 11 территориях

По данным Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области, на минувшей неделе в Кузбассе зарегистрировано 17365 случаев ОРВИ, в том числе 12 653 случая – среди детей (72,9 %). Таким образом за неделю заболеваемость выросла на 40,2%.

Эпидемический порог заболеваемости ОРВИ превышен на 11 территориях Кузбасса: в Белове, Новокузнецке, Полысаеве, Таштаголе, Юрге, Краснобродском, а также Кемеровском, Ленинск-Кузнецком, Тисульском, Яйском и Яшкинском районах.

Больше всего эпидемический порог заболеваемости ОРВИ превышен в Ленинск-Кузнецком районе – на 101,7%.

За неделю специалисты исследовали клинический материал от 122 больных. В структуре положительных находок на вирус гриппа приходится 31%, это больше, чем на прошлой неделе. За указанный период диагноз «грипп» лабораторно был подтверждён у 12 больных. За неделю в больницы с ОРВИ попали 400 человек, в том числе 361 ребёнок, а с гриппом – два человека.