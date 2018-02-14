Жители Сибири обеспокоены "режимом черного неба"

В выходные более ста жителей Красноярска вышли на несогласованную акцию протеста перед зданием правительства Красноярского края, чтобы выразить недовольство экологической обстановкой в городе.

Участники митинга заявили, что не собираются устраивать беспорядки, им просто надоело бездействие властей.

По словам инициатора акции протеста Татьяны Процыковой, "Если у краевых властей не хватает полномочий, средств на исправления ситуации, давайте все объединимся, и попросим помощи у президента, у правительства страны. Мне не понятно почему они выступают в оппозиции с гражданами этого региона, в котором они тоже живут".

Процыкова заявила, что готова к возможным последствиям в виде штрафа за организацию несогласованной акции протеста.

Во время митинга к протестующим вышел исполняющий обязанности министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Владимир Часовитин, который заявил, что правительство понимает озабоченность жителей города Красноярска экологическими проблемами и работает над тем, чтобы ситуация изменилась. Он заявил, что большее количество выбросов идет от крупных промышленных предприятий и на предстоящий год запланированы мероприятия, которые их снизят.

Некоторые протестующие достаточно резко отреагировали на его слова и попросили рассказать почему на прошлой неделе в день визита в краевой центр Владимира Путина, трубы резко перестали дымить.

Сотрудники полиции все время стояли по периметру площади и наблюдали за происходящим. Задержанных на митинге не было.

Очередной митинг против загрязнения воздуха в Красноярске намечен на 7 апреля. Заявка в мэрию пока не подана.

Между тем, экологической ситуацией обеспокоены не только жители Красноярска, но и жители других городов Сибири.

Так в Кузбассе несколько дней по вечерам небо было затянуто черными тучами. Метеорологи объяснили, что из-за морозов дым с промышленных предприятий не может подняться достаточно высоко, что и стало причиной необычного явления.

Режим «черного неба» был введен в Новосибирской, Кемеровской областях и Красноярске.

В последние дни в Кемеровский гидрометцентр поступают жалобы от жителей города. В основном, люди говорят о запахе хлора в областном центре.

12 февраля Кемеровский гидрометцентр объявил о введении второго режима неблагоприятных метеоусловий в столице Кузбасса.

«При первом режиме НМУ предприятиям рекомендуют сократить количество выбросов на 10-20%, при втором — на 20-40%, при третьем — от 40% и выше», сообщает пресс-служба Кемеровского гидрометцентра.

Второй режим НМУ будет действовать как минимум до вечера 14 февраля. Потом его либо снимут, либо продлят. Всё зависит от погоды.

Второй режим НМУ в областном центре ввели впервые в 2018 году.

Это связано с тем, что неблагоприятные погодные условия в городе сохраняются достаточно долго. Отсутствие ветра и осадков приводит к тому, что вредные выбросы не рассеиваются.