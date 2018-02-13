В Кузбассе прошел научно-творческий форум

8 февраля 2018 года, в День российской науки, в Кемеровском государственном институте культуры начал свою работу научно-творческий форум «Идеи С. А. Сбитнева – теории и практике библиотечно-информационной деятельности, подготовке кадров XXI века», посвященный 100-летию со дня рождения выдающегося педагога, ученого, Заслуженного работника культуры РСФСР, основателя факультета информационных и библиотечных технологий КемГИК Стаса Андреевича Сбитнева.

В рамках мероприятия директор НИИ информационных технологий социальной сферы КемГИК Наталья Гендина презентовала блог (https://sbitnev-stas.blogspot.ru/) «Стас Андреевич Сбитнев — человек, опередивший время».

Ведущим ученым, педагогам и сотрудникам вуза были вручены почетные грамоты Совета народных депутатов Кемеровской области, департамента образования и науки и департамента культуры и национальной политики Кемеровской области, администрации города Кемерово, благодарственные письма Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово.

За значительные достижения в науке и плодотворную работу в Кемеровском государственном институте культуры ректор вуза Александр Шунков наградил Почетными грамотами Кемеровского государственного института культуры ученых, научных сотрудников и педагогов вуза.

Завершилось мероприятие концертной программой, в которой приняли участие студенты кафедры театрального искусства, ансамбль современного танца «Вечное движение» и хоровой театр «Академия».

В выставочном комплексе КемГИК для аспирантов, магистрантов и соискателей состоялось открытие экспозиции "Стас Андреевич Сбитнев: ученый, педагог, новатор».

В экспорзиции выставки были представлены фотодокументы о деятельности профессора Сбитнева, книгами, учебно-методическая литература, сборники воспоминаний об ученом.