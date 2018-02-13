В Кузбассе открылась «академия беспилотной авиации и воздушной робототехники»

9 февраля в Кемеровском госуниверситете открылась «академия беспилотной авиации и воздушной робототехники».
В центре компьютерного инжиниринга научиться управлять дронами смогут школьники старших классов, студенты, физические лица, индивидуальные предприниматели, а также организации, имеющие в своей структуре летные подразделения либо выделенных пилотов.
Образовательной программой предусмотрено использование лучших международных образовательных практик и российских стандартов обучения специалистов в области использования беспилотной авиации.
Цель проекта – подготовка пилотов для управления процессом внедрения
всех стадиях реализации проекта. По окончании курса состоится квалификационный экзамен.