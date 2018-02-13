В Кузбассе планируют запустить линию по переработке полимерных отходов

В мае нынешнего года в Кемерове ООО «Системник» планирует запустить линию по переработке полимерных отходов с выпуском полимерных гранул, сообщает АКО со ссылкой на директора компании Андрея Катасонова.

По его словам, это будет первое производство не только в Кузбассе, но и в Сибирском регионе. Перерабатываться будут полимеры, из которых состоит любая оргтехника. А линия переработки уникальна тем, что дает возможность утилизации термопластика, пока же в регионе его лишь дробят и отправляют в другие регионы. Линия по производству полимерных гранулят будет производить сырье, которое идет на изготовление корпусов для оргтехники, компьютеров, бытовой техники, а также одноразовой посуды, в том числе ПЭТ-бутылок.

ООО "Системник" — это единственное предприятие в Кузбассе, которое уже несколько лет занимается переработкой отработавших предметов: электронной и бытовой техники, батареек. Компания занимается полным циклом разбора всей электроники на полимеры и металлы. В год перерабатывает порядка 20 тонн техники, получая около 100 тонн полимеров, почти 5 тонн металлов, порядка 2-3 тонн электронных компонентов.

ООО "Системник" ведет работу по сбору отработанных элементов питания со всей Кемеровской области, которые за свой счет отправляет на единственный за Уралом завод по переработке батареек.

По словам главного специалиста отдела регулирования по обращению с отходами комитета природных ресурсов Кемеровской области Татьяны Южалиной, в Кузбассе сформирована законодательная база для развития отрасли переработки отходов. Для предпринимателей, которые решили заняться переработкой, действует ряд налоговых привилегий. В том числе льготы по налогам и сборам, аренде имущества, предоставлению площадей для продвижения инновационных проектов.