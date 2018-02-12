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Жители Кузбасса не согласились с выводами Минэнерго

На минувшей неделе представители министерства энергетики РФ и власти Кемеровской области провели внеплановую проверку разрезов "Березовский" в Новокузнецком районе и "Кийзасский" в Мысках, и пришли к выводу, что разрезы работают в рамках правового поля и без серьёзных нарушений.

Однако жители Кузбасса не согласились с выводами комиссии и были сильно возмущены однобокой подачей информации о совещании в администрации Новокузнецкого района. В результате в некоторых районах Кузбасса в выходные прошли одиночные пикеты с протестом против засилья угольных разрезов и требованием отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. 

В Новокузнецке на одиночный пикет вышел Сергей Шереметьев, который неоднократно выступал по поводу угольных разрезов в Новокузнецком районе и лунных ландшафтов, которые остаются при варварской добыче угля 

Кроме того, в пикет вышли жители поселка Менчереп в Беловском районе, которые протестуют против планов создания угольного разреза на прилегающих к поселку землях.

Напомним, ранее в Новокузнецком районе жители блокировали технологическую дорогу у разреза "Березовский". Акция пока приостановлена до исполнения решений "круглого стола", который прошел в Новокузнецке в среду.

Рубрики: Политика
Автор: Лариса Сергеева
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