Чистый отток капитала из России в январе вырос в 2,3 раза

Согласно материалам Центробанка РФ, чистый отток капитала из России в январе 2018 года, согласно предварительной оценке, вырос в 2,3 раза в годовом сопоставлении и достиг $7,1 млрд, сообщает Росбалт.

Как указывает регулятор, «чистый вывоз капитала частным сектором в январе 2018 года, согласно оценке Банка России, составил 7,1 млрд долларов США (3,1 млрд долларов США в январе 2017 года)».

В ЦБ пояснили, что отток капитала «был связан преимущественно с ростом иностранных активов банков и прочих секторов».

Напомним, что по итогам 2017 года чистый отток капитала из России вырос в 1,6 раза в годовом сопоставлении до $31,3 млрд, тогда как в 2016 году чистый вывоз капитала составлял $19,8 млрд.