В Кузбассе и Туве зафиксированы подземные толчки

Сегодня по данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН в Кузбассе в 00:49 мск зафиксирован подземный толчок магнитудой 3,2 балла.

Эпицентр подземного толчка имел координаты 54.14 градуса северной широты и 86.41 градуса восточной долготы и находился на восточной окраине поселка Трудармейский Прокопьевского района Кемеровской области, в окрестностях которого ранее уже отмечались аналогичные по силе сейсмособытия.

Кроме того, позднее, в 02:51 мск Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН зафиксировал подземный толчок магнитудой 3,2 в 67 км к северо-западу от Кызыла (Тува).

Эпицентр землетрясения имел координаты 52.03 градуса северной широты и 93.62 градуса восточной долготы. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,7 балла по шкале MSK-64.

Ранее представители Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН отмечали, что сейсмичность в Кузбассе имеет, в основном, техногенный характер и связана с интенсивными горными работами, для ее изучения необходимо расширить сеть сейсмостанций в регионе.