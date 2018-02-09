В Кузбассе возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на шахте "Осинниковская"

Следственное управление Следственного комитета РФ возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего на шахте «Осинниковская» в Кемеровской области по статье "нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".

По предварительным данным, в четверг во время выполнения работ по креплению кровли горной выработки в вентиляционном штреке шахты «Осинниковская» произошел вывал горной массы. На момент обрушения породы под землей находились 125 работников, в том числе восемь были на аварийном участке, один из них травмирован, еще один скончался. Семь человек, включая пострадавшего, вывели на поверхность. Остальных не выводили, так как ничего не угрожало их жизни и здоровью, газовая обстановка на предприятии не нарушена.

В настоящее время процесс угледобычи на шахте "Осинниковская" продолжается в штатном режиме.

"Работа подготовительных забоев приостановлена до выяснения всех обстоятельств происшествия. Создана комиссия по расследованию причин происшествия. Семье погибшего и пострадавшему работнику оказывается вся необходимая помощь", — сообщает пресс-служба компании.

Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли проверяет, как на предприятии соблюдалось законодательство об охране труда и промышленной безопасности.