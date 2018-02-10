Кузбасскому технопарку продлят налоговые льготы?

Совет по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе Кемеровской области согласился с запросом АО "Кузбасский технопарк" о продлении налоговых льгот, сообщает Авант-Партнер.

«Кузбасский технопарк» направил новое заявление о сохранении государственной поддержки по налогу на прибыль и на имущество на 10 лет в связи с окончанием срока действия льгот, предоставленных в 2008 году.

Соответствующее решение будет принимать коллегия обладминистрации.

По словам руководителя финансовой службы технопарка Евгения Янченко, первоначальная концепция технопарка предусматривала строительство трех общественно-деловых центров, выставочного комплекса, трех лабораторно-производственных корпусов и др., в сумме 10 объектов общей площадью 80 тыс. кв. метров на двух площадках – в Рудничном районе Кемерова (7 объектов) и в Лесной Поляне (3 объекта).

Общий объём инвестиций на обустройство только первой площадки должны были составить 2,8 млрд рублей, в том числе, 752 млн за счет федерального бюджета.

На первой площадке было построено шестиэтажное здание бизнес-инкубатора в 11 тыс. кв. метров, однако, его полезная площадь составляет только 6,5 тыс. кв. метров, что не позволяет рассчитывать на его окупаемость без серьёзной реконструкции.

Всего в развитие предприятия было вложено почти 1 млрд рублей (492 млн из федерального и 507 млн рублей из областного бюджетов), что позволило построить 15 тыс. кв. метров площадей для поддержки инновационной деятельности в регионе, сообщил представитель технопарка.

Тем не менее, основная часть запланированных работ не была сделана, кроме того, технопарку приходится содержать часть объектов, которые не нужны в своём полном виде, в частности, распределительную подстанцию на 8,7 МВт. Она была рассчитана на полностью застроенную первую площадку, а сейчас используется менее чем на 10% мощности.

По мнению Янченко, отказ от дальнейшей господдержки «оставит технопарка наедине с рынком, потребует жестко коммерциализировать деятельность, поднять тарифы, но это все равно не поможет».

По его оценке, объём запрашиваемой господдержки по налоговым льготам составит 9,5 млн рублей в год, при этом в 2018-2027 годах «Кузбасский технопарк» все равно заплатит 120 млн рублей других налогов.

Кроме того, на данный момент предприятие является единственной площадкой для стартапов в регионе.