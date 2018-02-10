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В Кузбассе открылась выставка кукол ручной работы

8 февраля в главном корпусе Кемеровского государственного института культуры открылась выставка авторских кукол.

В экспозиции представлены работы студентов КемГИК — учеников преподавателя кафедры декоративно-прикладного искусства, народного мастера России Надежды Алёхиной. 

Сама Надежда Алехина достигла высочайшего мастерства в изготовлении коллекционных кукол, ее работы были замечены и оценены специалистами на выставках самого международного уровня.

В экспозиции представлены куклы — персонажи знакомых с детства сказок, популярных фильмов, фэнтези, которые удивляют зрителя точностью передачи характеров и настроения.

 
Рубрики: Культура
Автор: Лариса Сергеева
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