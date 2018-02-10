В Юрге планируют выпускать флисовое полотно, школьную форму и спецодежду

Совет по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе Кемеровской области в четверг рассмотрел проекта компании, претендующей на статус резидента в территории опережающего социально-экономического развития «Юрга», сообщает Авант-Партнер.

По информации директора юргинского ООО «Текстильная фабрика «Сибирь» Александра Горбатенко, предложенный предприятием проект предполагает в течение 2018 года наладить в Юрге производство флисового ворсового полотна, школьной формы и спецодежды.

Инвестиции в проект составят 12,9 млн рублей, и позволят создать 28 рабочих мест. Проект поддерживается главой города Юрги Сергеем Поповым. Он считает, что проект реализуется строго по плану, все обязательства инвесторы из Томска выполняют.

По словам Горбатенко, в России почти 100% флиса импортного производства. И фабрика в Юрге будет одной из немногих попыток наладить производство в России, где в целом потребляется 2,5-3 тыс. т в год. Предварительная договоренность с оптовыми покупателями у предприятия уже имеется. Есть и потенциальные покупатели школьной одежды и униформы.

Производство будет организовано на базе бывшего техникума Юрмаша, здание которого предприятие приобрело в собственность. В настоящее время здесь уже имеется небольшое производство мягкой игрушки. Это юргинское подразделение томской фабрики "Царина".

По данным «Авант-Партнер», томичи уже работают несколько лет в Юрге, приобрели для этого 4-этажное здание бывшего машиностроительного училища, наладили выпуск детской мягкой игрушки (в собственности Александра Горбатенко и его сыновей в Томске работают ООО «Швейная фабрика «Царина» и ООО «Токо» (выпуск домашней обуви)).