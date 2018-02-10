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В Кузбассе планируют создать предприятие по переработке древесины

В территории опережающего развития Анжеро-Судженск ООО "Аверс-Лес-Инвест" планирует создать предприятие по переработке древесины, сообщает Интерфакс-Сибирь со ссылкой на представителя компании Сергея Ермака. Об этом он заявил в четверг на заседании совета по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе Кузбасса.

Согласно представленным в ходе заседания материалам, речь идет о производстве мебельной доски и обрезного пиломатериала камерной сушки. В частности, обрезного пиломатериала планируется выпускать порядка 6 тыс. кубометров в год, сращенного мебельного щита — 3 тыс. кубометров в год. 

Оборудование для проекта же заказано во Франции, Австрии и Белоруссии. Производство будет безотходным, на выходе будет товарная продукция и отходы, которые предполагается использовать в качестве топлива сушильных камер.

Выход на проектную мощность запланирован на 2020 год, приступить к выпуску продукции планируется уже в 2018 году.

Инвестиции в проект составляют 79,1 млн рублей, предполагается, что это будут полностью привлеченные средства. Предположительно проект окупится в июне 2021 года.

Рубрики: Экономика
Автор: Лариса Сергеева
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