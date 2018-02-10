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В Кузбассе проверили работу двух угледобывающих разрезов

Представители министерства энергетики РФ и власти Кемеровской области внепланово проверили работу угледобывающих разрезов "Березовский" в Новокузнецком районе и "Кийзасский" в Мысках, сообщает агентство Прайм.

Комиссия сделала вывод, что разрезы работают в рамках правового поля и без серьёзных нарушений., сообщил начальник сводного информационно-аналитического отдела департамента угольной и торфяной промышленности Минэнерго РФ Валерий Гришин по итогам совещания в Кемеровской области.

Внеплановая проверка была проведена в связи с участившимися обращениями жителей Кузбасса к президенту по поводу ведения открытых горных работ.

Проверяющие оценивали ведение работ на разрезах и техническую документацию, в которой нарушений не обнаружили. Однако собственникам было предложено разработать дополнительные мероприятия по ведению открытых горных работ, чтобы полностью исключить угольную пыль, которая с порывами ветра попадает в населенные пункты.

Заместитель губернатора Кемеровской области по ТЭК и экологии Евгений Хлебунов считает, что угольщики должны провести работы по пылеудалению в течение 2018 года, а большая их часть должна быть реализована в летнее время.

Рубрики: Экономика
Автор: Лариса Сергеева
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