Завершено расследование коррупционного скандала в Кузбассе

Следственные органы завершили расследование дела в отношении бывших высших должностных лиц Кемеровской области, обвиняемых в вымогательстве контрольного пакета акций угольного разреза «Инской», сообщает ТАСС.

Напомним, обвиняемыми по делу проходят бывший глава кузбасского управления СКР генерал Сергей Калинкин, его подчиненные Сергей Крюков и Артемий Шевелев, два бывших вице-губернатора Александр Данильченко и Алексей Иванов, экс-чиновница администрации Кемеровской области Елена Троицкая, предприниматель Александр Щукин и его доверенное лицо Геннадий Вернигор.

Всем восьми фигурантам предъявлено обвинение по ст. 163 УК РФ (вымогательство). По версии следствия, обвиняемые требовали у совладельца угольного разреза «Инской» Антона Цыганкова принадлежащий ему контрольный пакет акций предприятия стоимостью 1 млрд руб. Действовали они якобы в интересах бизнесмена Александра Щукина.

Генералу Калинкину дополнительно инкриминируется превышение полномочий (ст. 286) и получение взяток (ст. 290): двух автомашин BMW X5 общей стоимостью 10 млн руб., которые генералу передал бизнесмен Александр Щукин «за общее покровительство».

В настоящее время фигурантам дела предъявлено обвинение в окончательной редакции, они приступили к ознакомлению с материалами 115-томного дела.

В пятницу в Новосибирском областном суде следователь Андрей Чернусь, ходатайствовал о продлении меру пресечения обвиняемым на четыре месяца — до 13 июля. Все фигуранты, кроме заключенного под стражу Калинкина, находятся под домашним арестом. Суд продлил домашний арест бывшим заместителям губернатора Кузбасса и бизнесмену Щукину.

Между тем, стало известно, что в конце декабря 2017 года в качестве свидетеля по данному делу был допрошен губернатор Кузбасса Аман Тулеев. Об этом сообщили в новосибирском Пятом следственном управлении Главного следственного управления СК РФ.

Допрос Тулеева по этому делу планировался несколько месяцев, но был отложен из-за продолжительной болезни губернатора.