В Кузбассе открылась выставка о развитии железнодорожного транспорта

В Кемерове в здании территориального управления Заводского района открылась выставка истории развития Западно-Сибирской железной дороги в Кузбассе, посвященная 100-летию города, сообщает пресс-служба ведомства.

Экспозиция включает архивные документы, фотографии, книги, вещи и предметы, рассказывающие о разных этапах развития железнодорожного транспорта в Кузбассе.

Среди ключевых направлений — масштабная электрификация на участке Белово — Новокузнецк, реконструкция вокзалов, строительство Детской железной дороги, история становления и развития крупнейших углепогрузочных станций: Ерунаково, Терентьевская, Белово, Междуреченск, Новокузнецк-Восточный, Кемерово-Сортировочное, Тайга.

Также на выставке представлена послевоенная форма железнодорожников, старый сундучок — «шарманка» машиниста, который использовали члены паровозных бригад для переноски документов, мелкого инструмента и пищи.

Масштабы значимости железной дороги, а также тесную взаимосвязь с другими отраслями экономики страны демонстрируют документальные фильмы о развитии Кузбасского региона и всей Западно-Сибирской магистрали.

Экспозиция будет работать до конца февраля по будням с 9 до 16 часов.