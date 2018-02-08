В Кузбассе начат прием заявок для участия в конкурсе «Золотой Меркурий»

Кузбасская ТПП приглашает предпринимателей принять участие в региональном этапе конкурса «Золотой Меркурий», который проводится торгово-промышленной палатой РФ при поддержке Совета Федерации ФС РФ, Министерства экономического развития и Министерства регионального развития.

Целью конкурса является содействие развитию предпринимательства в России, обеспечение возможности предпринимателям представить лучшие образцы продукции и услуг, передовые отечественные бизнес-модели, а также — пропаганда идеи социальной ответственности бизнеса, укрепление традиций российского предпринимательства, формирование уважительного отношения общества к бизнесу.

Участие в конкурсе могут принять малые предприятия с численностью сотрудников до 100 человек и предприятия-экспортеры.

Основные номинации конкурса «Лучшее малое предприятие» и «Лучшее предприятие-экспортер».

Заявки принимаются до 15 марта 2018 года.