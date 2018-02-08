В Кузбассе изъяли 5 тонн поддельного алкоголя

В Заводском районе города Кемерово обнаружен подпольный цех по производству контрафактного алкоголя, сообщает Интерфакс-Сибирь.

Ранее полицейские установили и задержали с поличным шестерых подозреваемых, которые занимались производством и сбытом фальсифицированной алкогольной продукции. Они были задержаны при отгрузке очередной партии поддельного алкоголя.

Производство было организовано в частном доме в Заводском районе города Кемерово. Полицейские изъяли оборудование, сырье для производства алкоголя, 1,5 тыс. этикеток для водки различных наименований и 5 тыс. литров суррогатной продукции.

Общий доход от сбыта спиртного составил более 5 млн рублей.

Возбуждено дело по п. "а" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки).