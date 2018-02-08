В Кузбассе выявили нарушения в работе 56% действующих УК

По итогам 2017 года Государственная жилищная инспекция Кемеровской области выявила нарушения в работе 56% действующих управляющих компаний и предъявила штрафы за нарушения жилищного законодательства на сумму 38,8 миллиона рублей, сообщает РИА Новости, со ссылкой на информацию начальника ГЖИ Ирины Гайденко.

По словам Гайденко, "За 2017 год из действующих 319 управляющих компаний мы проверили 278. У 56% организаций выявили нарушения, 154 компании получили соответствующие предписания (на устранение нарушений), были заведены административные дела. Например, по статье "Неисполнение предписаний" УК оштрафовали на 13 миллионов рублей. Также часто применялись штрафные санкции за нарушения лицензионных требований".

Общая сумма примененных штрафных санкций в сравнении с 2016 годом увеличилась почти на 10% и составила 38,8 миллиона рублей. В частности, более 18 миллионов рублей управляющие компании заплатили за нарушения лицензионных требований и недобросовестное обслуживание многоквартирных домов.

Всего за год ГЖИ завела более 1,7 тысячи административных дел. В общей сложности в прошлом году инспекторы жилищного надзора провели почти 27 тысяч проверок, в ходе которых выявили свыше 10 тысяч нарушений.

Кроме того, внеплановые проверки инспекция проводила по каждому обращению жителей, которых в течение года поступило более 21,3 тысячи (рост на 10% к предыдущему году). Чаще всего, по данным ГЖИ, они касались технического состояния многоквартирных домов и правильности начисления и взимания платы за услуги ЖКХ.