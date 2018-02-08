Погода
на 8 февраля
-10°C
Курс валют
на 8 февраля
$ 57.87
70.79
Ваш город:
ГлавнаяНовостиНовости областиПрепятствием для экономического роста страны являются низкие доходы россиян
Новости

Препятствием для экономического роста страны являются низкие доходы россиян

Главным препятствием для экономического роста страны являются низкие доходы россиян, заявила вице-премьер России Ольга Голодец.

«Именно доходы населения являются самым основным ограничением развития спроса и, соответственно, поступательного экономического роста», — цитирует Голодец агентство «Интерфакс».

По ее словам, в ближайшее время основной задачей для России станет повышение доходов, поскольку если эту ситуацию не изменить, экономику ждут проблемы.

Ранее сообщалось, что реальные располагаемые денежные доходы россиян в декабре 2017 года уменьшились на 1,8% в годовом сопоставлении после снижения на 0,3% в ноябре.

Рубрики: В России
Автор: Лариса Сергеева
Оценить новость:
Рейтинг новости - 0.00 /5 (0 оценок)
Поделиться:
Комментарии

Комментариев пока нет.

Комментировать:
Последние новости