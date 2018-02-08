Главным препятствием для экономического роста страны являются низкие доходы россиян, заявила вице-премьер России Ольга Голодец.

«Именно доходы населения являются самым основным ограничением развития спроса и, соответственно, поступательного экономического роста», — цитирует Голодец агентство «Интерфакс».

По ее словам, в ближайшее время основной задачей для России станет повышение доходов, поскольку если эту ситуацию не изменить, экономику ждут проблемы.

Ранее сообщалось, что реальные располагаемые денежные доходы россиян в декабре 2017 года уменьшились на 1,8% в годовом сопоставлении после снижения на 0,3% в ноябре.