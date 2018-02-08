Теневая экономика России достигает уровня стран Африки

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал работу, оценивающую размеры теневой экономики в 158 странах мира, сообщает «КоммерсантЪ».

По данным МВФ, доля теневой экономики в России, учитывающая, в отличие незаконный бизнес и ряд других аспектов, составляет 33,7% ВВП страны. Это очень высокий уровень, почти достигающий уровень стран Африки и превышающий оценки для всей Восточной Европы.

Для России по разным методам оценки доля "тени" составляет от 23 до 40% ВВП, При этом сложно учитывать масштаб теневой занятости в стране и проблему «двойного счета» при уходе от налогов. Средняя оценка «тени» в РФ в 1991—2015 годах (последняя дата оценки) — 38,42% ВВП, оценка на 2015 год — 33,7% ВВП.

Аналогичные цифры даются в основном для относительно развитых стран Африки, Пакистана. В ЕС сходный уровень «тени» имеют лишь Румыния и Болгария, в более или менее развитых странах показатель находится в пределах от 7% до 15% ВВП (США, Нидерланды, Япония, Швейцария, Сингапур).