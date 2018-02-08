В Кузбассе в очередной раз понизился прожиточный минимум

Согласно постановления коллегии администрации Кемеровской области, в четвертом квартале 2017 года прожиточный минимум на душу населения в Кузбассе уменьшился до 8 879 рублей.

«Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения установлена в размере 9 391 руб., для детей — 9 306 руб.»,— говорится в электронном бюллетене. В третьем квартале прошлого года прожиточный минимум в Кузбассе составлял 9 561 руб., для трудоспособного населения — 10 132 руб., для детей — 9 995 руб. В течение 2017 года прожиточный минимум в регионе рос, но под конец года — снизился. Так, в первом квартале этот показатель был на уровне 9 019 руб.

В целом по России величина прожиточного минимума уменьшилась и составила в четвертом квартале 2017 года составила 9,786 тыс. руб.

«Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума составила 10,573 тыс. руб., пенсионеров – 8,078 тыс. руб., детей — 9,603 тыс. руб.»,— говорится в постановлении правительства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

В документе отмечается, что величина прожиточного минимума за четвертый квартал 2017 года по сравнению с третьим кварталом уменьшилась на 5,2%, для трудоспособного населения — на 5,3%, для пенсионеров — на 4,9%, для детей — на 5,7%.

Снижение прожиточного минимума по сравнению с третьим кварталом 2017 года кварталом объясняется уменьшением стоимости продуктов питания. При этом индекс потребительских цен на продукты питания, по данным Росстата, составил 99,5%.