В Кузбассе минувшей ночью зафиксированы два землетрясения

По данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН на территории Кемеровской области в 0:07 по местному времени около южной окраины Междуреченска был зафиксирован подземный толчок магнитудой 3,3.

Позднее, по данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, 3:04 по местному времени в 42 км к северо-западу от Киселевска был зафиксирован подземный толчок магнитудой 3,1.

Эпицентр подземного толчка имел координаты 54.20 градуса северной широты и 86.11 градуса восточной долготы.

О причине возникновения землетрясений не сообщается. Отметим, что сейсмичность в Кузбассе имеет техногенный характер и связана с интенсивными горными работами.