Погода
на 8 февраля
-10°C
Курс валют
на 8 февраля
$ 57.87
70.79
Ваш город:
ГлавнаяНовостиНовости областиВ Кузбассе минувшей ночью зафиксированы два землетрясения
Новости

В Кузбассе минувшей ночью зафиксированы два землетрясения

По данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН на территории Кемеровской области в 0:07 по местному времени около южной окраины Междуреченска был зафиксирован подземный толчок магнитудой 3,3. 

Позднее, по данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы,  3:04 по местному времени в 42 км к северо-западу от Киселевска был зафиксирован подземный толчок магнитудой 3,1.

Эпицентр подземного толчка имел координаты 54.20 градуса северной широты и 86.11 градуса восточной долготы. 

О причине возникновения землетрясений не сообщается. Отметим, что сейсмичность в Кузбассе имеет техногенный характер и связана с интенсивными горными работами.

Рубрики: Происшествия
Автор: Лариса Сергеева
Оценить новость:
Рейтинг новости - 0.00 /5 (0 оценок)
Поделиться:
Комментарии

Комментариев пока нет.

Комментировать:
Последние новости