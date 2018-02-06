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В Кузбассе пройдет круглый стол «Бизнес и власть: лицом к лицу»

Сегодня, 6 февраля в Кемеров пройдет круглый стол «Бизнес и власть: лицом к лицу».

Участники обсудят требования, предъявляемые к новым компанияи, особенности законодательства и взаимодействия с контролирующими органами. 

Кроме того, состоится подробный разговор о том,  что необходимо делать, а что лучше не делать, чтобы первые шаги в предпринимательской деятельности не стали роковыми.

Начинающие предприниматели смогут задать вопросы приглашенным гостям круглого стола: Елене Латышенко, уполномоченному по защите прав предпринимателей в Кемеровской области, представителю Прокуратуры Кемеровской области, представителю Государственной инспекции труда в Кемеровской области, представителю Управления федеральной налоговой службы по Кемеровской области, представителю Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области.

Рубрики: Экономика
Автор: Лариса Сергеева
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