Никита Белых приговорен к восьми годам колонии строгого режима

На минувшей неделе Пресненский районный суд Москвы приговорил экс-губернатора Кировской области Никиту Белых к восьми годам колонии строгого режима, сообщает Росбалт.

Белых признан виновным по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Кроме того, судья назначила Белых штраф размером в 48 миллионов рублей и запрет на занятие государственных должностей в течение трех лет.

Адвокат Белых Андрей Грохотов заявил, что защита обжалует приговор.

По его словам, защита довольна оправданием экс-губернатора по одному из эпизодов дела.

«Мы рады, что суд услышал доводы защиты и оправдал Никиту Юрьевича по одному эпизоду. Однако по эпизоду с Юрием Судгаймером мы не довольны решением суда и обязательно обжалуем его. Мы не согласны с квалификацией обвинения и самим сроком: мы просили оправдания по всем эпизодам», — добавил Грохотов.

Напомним, Никита Белых был задержан 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы. По версии следствия, он лично и через посредников получил 400 тыс. евро взятки. Сам Белых вину не признал.

28 июля 2016 года президент РФ Владимир Путин освободил Никиту Белых от должности губернатора в связи с утратой доверия.