Закончен прием заявок на конкурс «Мариинск – город - музей»

1 февраля 2018 года в Мариинске закончился прием заявок на конкурс «Наш бренд — «Мариинск – город — музей», объявленный в рамках грантового музейного проекта «Сохраним историю вместе» Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел» Фонда Елены и Геннадия Тимченко. Организаторы конкурса — Музей-заповедник «Мариинск исторический» и управление культуры администрации Мариинского муниципального района.

Конкурс проводится с целью доработки идей по продвижению существующего бренда «Мариинск-город музей», способных повысить инвестиционную привлекательность малой территории.

Конкурс проводится в номинациях: «Лучшее событийное мероприятие в Мариинске в сфере туризма», «Лучшее событийное мероприятие в сфере культуры», «Лучший Логотип», «Лучший Мариинский сувенир», «Бренд города – «Мариинск — город-музей» глазами ребенка», «Место для счастливых семей», «Место для встреч и свиданий», «Карта комфорта для старшего поколения», «Кулинарный бренд города».

Проект «Сохраним историю вместе», реализуемый Музеем-заповедником «Мариинск исторический» — победитель конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел-2017», одну из своих задач видит в объединении самых разных категорий жителей Мариинска.