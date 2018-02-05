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В Кузбассе открылась выставка-конкурс «Кукольный вернисаж»

2 февраля в прокопьевском культурно-выставочном центре «Вернисаж» открылась региональная выставка-конкурс изделий мастеров-куклоделов «Кукольный вернисаж»., организованная Кемеровским областным центром народного творчества и досуга и управлением по культуре мдминистрации города Прокопьевска. 

Основная задача конкурса — выявление новых талантливых мастеров-куклоделов, содействие участию их в творческой жизни Кузбасса и России. 

Такая масштабная кукольная выставка в КВЦ «Вернисаж» экспонируется уже в шестой раз. На выставке представлено творчество профессиональных художников и мастеров-любителей из городов области: Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск, Киселевск, Междуреченск, Белово, Мариинск и др., что свидетельствует о развитии интереса к рукотворному искусству.

В выставке-конкурсе примут участие как начинающие куклоделы, так и опытные мастера: Светлана Геннадьевна Петрина (г.Прокопьевск); Надежда Фёдоровна Каретина и Надежда Ивановна Алехина (г.Кемерово) и другие.

Итоги будут подведены по следующим номинацям: авторская коллекционная кукла, сувенирная кукла, традиционная обрядовая кукла, тильды, мягкая игрушка, декоративная кукла.

Оцениваться работы будут по следющим критериям: уровень мастерства, владение выбранной техникой, качество изготовления, художественная выразительность, единство стилевого, художественного и образного решения изделия, использование народных традиций, приемов, композиционное решение работы, оригинальный авторский замысел.  

Выставка демонстрирует многообразие мира рукотворной куклы. Все куклы по-своему уникальны, создаются в единственном экземпляре. 

В Кузбассе (согласно областной картотеке) более 270 мастеров, которые занимаются изготовлением куклы: обрядовой, декоративной, театральной, сувенирной, авторской коллекционной и др. 

Выставка продлится до 23 марта.

Рубрики: Культура
Автор: Лариса Сергеева
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