«Кузбассэнергосбыт» подал иск к «Юрмашу» на 27,5 млн рублей

ПАО «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» обратилось в арбитражный суд Кемеровской области с требованием взыскать с ООО «Юргинский машиностроительный завод» задолженность в размере 27,58 млн руб, сообщает “КоммерсантЪ-Сибирь” со ссылкой на сообщение пресс-службы «Кузбассэнергосбыта». Иск подан о взыскании долга за три месяца 2017 года — август, сентябрь, октябрь.

«За этот период заводом была накоплена задолженность за электроэнергию в размере 26,5 млн рублей. Помимо этого, неустойка за неисполнение договорных обязательств составила 1,1 млн рублей. Без учета окончательного расчета за январь 2018 года общая задолженность Юргинского машиностроительного завода составляет 32,2 млн рублей»,— сообщает пресс-служба «Кузбассэнергосбыта», отметив, что с предприятием ведутся переговоры по оплате долга.

При этом «Кузбассэнергосбыт» не станет во время отопительного сезона вводить режим полного ограничения, поскольку «Юрмаш» является и теплоснабжающей организацией.

По информации ведомства, Юрмаш должен был провести мероприятия по обеспечению возможности введения ограничения и сообщить в сетевую организацию и ПАО „Кузбассэнергосбыт“ о готовности к вводу ограничения. Но „Юрмаш“ эти действия не выполнил.

По данному факту «Кузбассэнергосбыт» намерен обратиться в Ростехнадзор с просьбой привлечь должника к административной ответственности. Это грозит штрафом для предприятия в размере от 100 до 200 тыс. руб., для руководителя — от 10 до 100 тыс. руб.

По информации генерального директора ООО «Юргинский машзавод» Анатолия Лазарева, предприятие намерено в штатном режиме рассчитаться по долгам. График расчетов с „Кузбассэнергосбытом“ согласован. С компанией ведутся переговоры.

Напомним, на конец 2017 года общая задолженность потребителей перед ПАО «Кузбассэнергосбыт» составлял 3,13 млрд руб., из них 1,62 млрд руб. — просроченная задолженность. Долги промышленных потребителей составляли 300 млн руб., из которых просрочены были 179 млн руб. Основными должниками «Кузбассэнергосбыта» являются предприятия ЖКХ. Их долг составляет 1,42 млрд руб. По сравнению с концом 2016 года задолженность выросла на 89 млн руб.