Администрация Кемерова оспорила выводы Счетной палаты России, нашедшей нарушения при реализации в Кемеровской агломерации программы «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году, сообщает "КоммерсантЪ".

Напомним, аудиторы установили, что администрация Кемерова завысила стоимость девяти муниципальных контрактов на ремонт улично-дорожной сети на 272 млн руб., а ремонтные работы были выполнены ненадлежащим образом.

По информации в пресс-службы администрации Кемерова, цены контрактов определялись в соответствие с методикой ценообразования, прописанной в законодательстве России и Кемеровской области, а в ходе проверки достоверности определения сметной стоимости работ было получено положительное экспертное заключение ГАУ КО «Научно-практический центр по ценообразованию в строительстве».

«При приемке выполненных работ их качество по каждому объекту было подтверждено заключением независимых экспертов. В весенний период 2018 года все объекты ремонта в плановом порядке будут обследованы, и в случае выявления дефектов их устранят в рамках установленных контрактами гарантийных обязательств»,— сообащет пресс-служба администрации Кемерова. Эти возражения власти Кузбасса предоставили в Счетную палату России.

Напомним, в 2017 году в столице Кузбасса по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» было отремонтировано 70 км городских и пригородных дорог, установлено более 1500 дорожных знаков, по пять светофоров и остановок, 3 км пешеходных ограждений. Объем финансирования составил 1,25 млрд руб. В 2018 году запланирован ремонт 75 км дорог в Кемерове.