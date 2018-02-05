В Кузбассе заблокировали дорогу к одному из угольных разрезов

3 февраля жители Новокузнецкого района Кемеровской области перекрыли технологическую дорогу к разрезу «Березовский», сообщает Тайга.инфо со ссылкой на члена инициативной группы Владимира Горекова.

Активисты протестуют против закрытия дороги между Новокузнецком и окрестным селами, в частности, Костёнково, ради строительства разреза.уже требовали остановить работы на «Березовском», поскольку угольщики начали строительство новой дороги, которая в полтора раза длиннее нынешней, при этом проектная документация ещё не утверждена.

Более того, несмотря на прошлогодние обещания региональных и муниципальных властей, «Березовский» запустил вторую очередь без соблюдения границ санитарной зоны, заявили активисты. От котлована до ближайших домов осталось несколько сотен метров, сообщает Тайга.инфо.

В акции, по оценкам Горенкова, приняли участие около 150 человек, они перекрыли дорогу своими машинами. Им пытались помешать сотрудники ЧОПа разреза, на место также приехали полицейские и чиновники администрации Новокузнецкого района.

По информации Горенкова, активисты первоначально планировали, что акция продолжится неделю. "Хотели дежурить по 50 человек по ночам. Нас начали арестовывать с вечера 2 февраля, задержали два наших автобуса. На саму акцию другая сторона, либо по согласованию с властями, либо ещё как-то, подвезла бойцов, переодетых в форму разреза. Видно, что спортсмены, боксеры, они лезли в драку. Но нам удалось пресечь провокацию, причем эти ребята уехали ровно за пять минут до приезда помощника прокурора», — рассказал Горенков.

Представители власти пообещали активистам, что до 7 февраля в Новокузнецке будет собран «круглый стол» по проблеме разрезов с привлечением всех сторон.

После этого ротестующие согласились приостановить акцию, но если их требование о возобновлении дела по факту незаконного нарушения плодородного слоя в районе «Березовского» не будет выполнено, перекрытия дорог продолжатся. Активисты также требуют рекультивировать карьеры, которые находятся ближе 1 км от населённых пунктов.