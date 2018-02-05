Завершена организация опорного университета Кузбасса

31 января в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об организации опорного университета Кузбасса.

Опорный университет Кузбасса создан на базе объединения двух ведущих вузов региона — КемГУ и КемТИПП.

Начиная с 1 февраля 2018 года, студенты и сотрудники КемТИПП являются студентами и сотрудниками опорного университета Кузбасса. Уже летом выпускники получат единые дипломы Кемеровского государственного университета.

По словам ректора КемГУ, председателя Совета ректоров вузов Кемеровской области Александра Просекова, «Несколько лет назад нами была выбрана единственно верная стратегия. Объединение коллективов двух ведущих вузов региона позволило сформировать команду профессионалов, способных решать задачи любого уровня сложности. На примере реорганизации КемГУ и КемТИПП была выбрана оптимальная конфигурация реорганизации, которая позволила получить в Кемеровской области вуз с особым статусом".