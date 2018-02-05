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Проект "Детализация" получил премию "Серебряный лучник"

В Новосибирске подвели итоги седьмой региональной премии "Серебряный лучник" в области развития общественных связей и пиар. 

Около 72 проектов из всех регионов Сибири приняли участие в шести номинациях: "Корпоративные коммуникации", "Маркетинговые коммуникации", "Корпоративная социальная ответственность", "Коммуникации в благотворительности", "Продвижение государственных и общественных программ" и "Развитие и продвижении территорий". Авторы проектов выступили с публичной презентацией и ответили на вопросы жюри.

Среди победителей — проект из Кузбасса фестиваль "Детализация. Человек из Кемерова", который был признан лучшим в номинации «Развитие и продвижение территорий».

Автор проекта —  Татьяна Кардаильская, вместе с которой работали преподаватели и студенты опорного университета Кузбасса.

Для реализации проекта была изучена идентичность горожан и образ города, использован анкетный опрос и картографирование. Результаты исследования были использованы, в том числе и при проектировании обновленного бульвара Строителей в Кемерово. 

Рубрики: Общество
Автор: Лариса Сергеева
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