Профицит бюджета в Кузбассе будет направлен на увеличение зарплат бюджетникам

Профицит бюджета Кемеровской области за 2017 год будет направлен на увеличение зарплат работников бюджетной сферы, а также на решение вопросов с сетями в ЖКХ, сообщает Авант-Партнер со ссылкой на первогой вице-губернатора Кузбасса региона Владимира Чернова.

По его словам в области сложилась очень серьезная ситуация с сетевым хозяйством, что требует увеличения инансирования. "Нам нужно решить проблему с водой в городе Тайга. Инженерные сети, ТЭЦ в Новокузнецке — все это слабые места, которые нам нужно расшить. Это колоссальные деньги", — сказал Владимир Чернов.

Кроме того, с конца 2017 года была увеличена заработная плата работникам бюджетной сферы Кемеровской области. На эти цели было направлено более 10 млрд рублей, то есть почти половина суммы полученного в 2017 году профицита.

В 2017 году, согласно отчёту главного финансового управления Кемеровской области, доходы областного бюджета составили 134,29 млрд рублей, расходы — 114,69 млрд, профицит — 19,6 млрд рублей.