В Китае открылся торговый дом Кузбасса

На северо-востоке Китайской народной республики в городе Маньчжурия (Маньчжоули) на границе с Россией открылся торговый дом Кемеровской области, сообщает Авант-Партнер со ссылкой на заместителя губернатора Кузбасса по инвестиционной и инновационной деятельности Станислава Черданцева.

По его словам, Кузбасс стал четвёртым регионом России, открывшим своё торговое представительство в приграничной беспошлинной зоне Маньчжурии.

Торговый дом открыло кемеровское ООО «Сибирские продукты», которое организует поставки в страны Восточной Азии продуктов питания из Кузбасса.

По словам генерального директора компании Михаила Казачкова, в новом торговом доме в Маньчжурии их можно купить как мелким, так и крупным оптом. Кроме того, торговый дом будет проводить выставки и дегустаций, заключение договоров о регулярных поставках продукции. В частности, в ассортименте представлены варенье из ягод (Производственно-заготовительное потребительское общество «Нива», Прокопьевский район), джемы («Таежный витамин» ИП Бутенко, Междуреченск), сушки (ООО «Империя МОКС», Кемерово), пряники (ОАО «Гурьевский пищекомбинат», Гурьевск), кузбасский мед (ИП Матюшкин, Пасека Утина, ИП Любимов, ИП Попов) и витаминизированные сиропы (ОАО «Кемеровская фармацевтическая фабрика», Кемерово).

По данным Михаила Казачкова, в торговом доме представлены также товары из Алтайского края, Томской области и других регионов.