В Кузбассе выявлены нарушения при строительстве и ремонте дорог

Коллегия Счетной палаты Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой рассмотрела отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка реализации в 2017 году приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

В результате проверки выяснилось, что реализация программы проходила без надлежащего предварительного изучения объекта работ – инструментальной диагностики для установления состояние дорожных сетей. Однако в Кемеровской области было проведено лишь визуальное обследование автодорог, что не соответствует порядку проведения оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог.

По информации аудитора Счетной палаты Валерия Богомолова, администрация Кемерова заключила 9 муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети. В ходе проверки Счетной палаты было установлено, что в результате несоблюдения методики определения стоимости строительной продукции, а также включения затрат на непредвиденные расходы, были завышены начальные (максимальные) цены контрактов на общую сумму 272 млн рублей. На 1 октября 2017 года по этим контрактам было оплачено работ с признаками ущерба на сумму 149 млн рублей.

Кроме того, в Кемеровской и Новокузнецкой агломерациях были заключены контракты на установку светофорных объектов, автопавильонов в целях сокращения мест концентраций ДТП. При этом ряд улиц, на которых предусмотрены указанные работы, не относятся к местам концентрации ДТП в соответствии с Федеральным законом «О безопасности дорожного движения».

«Визуальный осмотр инспекторами СП автомобильных дорог Кемеровской и Новокузнецкой агломераций, на которых проведены ремонтные работы в рамках приоритетного проекта, свидетельствует о ненадлежащем качестве выполненных работ», – отметил Валерий Богомолов. На некоторых участках отремонтированных дорог уже в октябре были зафиксированы колейность, просадка покрытия и люков, неровность верхнего слоя, застой воды и другие дефекты.

По мнению аудитора Счетной палаты, «Возникает вопрос о достоверности данных о базовом состоянии дорожной сети на начало реализации проекта».

Проверка показала, что низкий уровень готовности регионов к реализации приоритетного проекта привел к срыву сроков выполнения мероприятий, установленных его Паспортом. Например, ремонтные работы на дорожной сети, запланированные на 2017 г., должны были завершиться до 1 ноября. Но фактически на установленную дату полностью завершены работы только в 18 из 36 регионах, принимающих участие в реализации проекта.

В ходе проверки выявлено, что на установленную дату не было заключено ни одного контракта 14 регионами: Республиками, Дагестан, Чувашия и Удмуртия, Астраханской, Кемеровской, Кировской, Омской, Саратовской и Ярославской областями.

В общем объеме бюджета проекта на 2017 г. в сумме 68,3 млрд руб. межбюджетные трансферты из федерального бюджета составляют 31,25 млрд руб. или 46%.

В соответствии с данными Федерального казначейства кассовое исполнение иных межбюджетных трансфертов на 1 января 2018 г. составило 31,0 млрд руб., или 99,2% от предусмотренного объема.

Коллегия приняла решение направить обращение в Генеральную прокуратуру и Федеральную службу безопасности, информационные письма заместителю председателя правительства Российской Федерации, в Минтранс России, губернаторам Пермского края и Кемеровской области, а также информацию об основных итогах и отчет о результатах контрольного мероприятия в Государственную Думу и Совет Федерации Федерального Собрания.