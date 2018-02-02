В Кузбассе прошло заседании комитета по предпринимательству в сфере экономики недвижимости

30 января в Новокузнецке прошло заседании комитета по предпринимательству в сфере экономики недвижимости, на котором эксперты обсудили проект профессионального стандарта «Специалист в сфере недвижимости», разработанный Торгово-промышленной палатой РФ и Российской гильдией риелторов. Сейчас проект документа, до его утверждения, проходит обсуждение в экспертных сообществах страны.

Собравшиеся обсудили и проанализировали проект с точки зрения сложившейся практики взаимодействия риелторов с продавцами/покупателями, в части сформулированных требований к уровню квалификации и образованию специалистов и в необходимости отделения основного функционала риелторов от смежных специальностей.

По новому профстандарту профессия специалиста в сфере недвижимости делится на три классификационных уровня. Однако представители риелтеров Кузбасса высказались, что градация должна быть расширена как для специалистов с базовым знанием, без опыта работы, так и для профессионалов с большим стажем работы.

По их мнению, введение профстандарта потребует существенным образом пересмотра вопроса подготовки кадров для сферы, переподготовки и подтверждения квалификации действующих специалистов.

По результатам высказываний и мнений участников дискуссии в ближайшие дни будут подготовлены предложения по доработке проекта, которые от Кузбасской ТПП будут направлены разработчикам.