Завершено расследование причин аварии на шахте «Есаульская» в Кузбассе

Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору завершило расследование причин аварии на шахте «Есаульская», сообщает пресс-служба ведомства.

Напоним, при доставке по выработке гидробака насосной станции 20 декабря 2017 года произошло обрушение пород кровли сопряжения вентиляционного штрека с монтажной камерой на протяжении 10-20 метров. Пострадавших в результате произошедшей аварии не было, однако три горняка были заблокированы в вентиляционном штреке.

Комиссия пришла к выводу, что техническими причинами аварии стали нарушение крепи сопряжения монтажной камеры с вентиляционным штреком, при этом не были приняты меры по приведению крепи в безопасное состояние, использование постоянной крепи горной выработки в качестве опорной конструкции для ведения монтажных работ.

Новокузнецкий районный суд признал ООО «Шахта «Есаульская» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ и назначил предприятию наказание в виде административного приостановления деятельности по ведению горных работ по проведению и креплению горной выработки в одном из вентиляционных штреков.

Кроме того, шахте запрещено проведение монтажных работ в одной из монтажных камер. Запрет введен на 60 суток, начиная с 21 декабря 2017 года.

Представитель ООО «Шахта «Есаульская» вину в совершении административного правонарушения признал в полном объеме, суду пояснил, что указанные в протоколе нарушения правил промышленной безопасности имели место, что проводится расследование, будут выявлены причины обрушения, виновные лица, и они будут привлечены к ответственности.