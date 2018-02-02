На шахте «Заречная» в Кузбассе планируют восстановить добычу угля

По информации департамент угольной промышленности Кузбасса предприятия угольной компании «Заречная» в Полысаево планирует восстановить добычу в 2018 году.

Напомним, в прошлом году добыча компании была самой низкой в истории «Заречной» — 1,9 млн тонн, хотя первоначально предусматривалась добыча 5,7 млн тонн, в 2016 году предприятия компании снизили добычу против уровня 2015 году почти в 3 раза, до 2,88 млн тонн с 8,5 млн тонн.

В ноябре прошлого года в ООО «Угольная компания «Заречная» и в АО «Шахта «Заречная» и АО «Шахта «Алексиевская» было открыто конкурсное производство. Контроль над компанией и ее активами через выкуп задолженности перед банками перешел к новосибирскому ООО «Углетранс». Эта компания, как ранее пояснял заместитель губернатора Кузбасса по ТЭК и экологии Евгений Хлебунов, действует в интересах УК «Востокуголь» (в Кузбассе у нее работает угольный разрез «Кийзасский» с годовой добычей 10 млн тонн).

Как сказано в сообщении, работы по добыче угля на АО «Шахте Алексиевская» и АО «Шахта Заречная», в том числе, на шахтоучастке «Октябрьский» в составе этого предприятия, «идут по производственному графику». В декабре 2017 года был запущен очистной участок на шахте «Алексиевская» с плановой добычей 200 тыс. тонн угля в месяц, в январе 2018 года принят в эксплуатацию выемочный участок по пласту Надбайкаимскому на шахтоучастке «Октябрьский». В мае 2018 года запланирован запуск в эксплуатацию 2-ой лавы по пласту Полысаевский-2. В этом году шахтоучасток планирует добычу около 150 тыс. тонн в месяц.

Возобновление добычи угля на шахте «Заречной» планируется в июне текущего года.