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Сегодня в Кузбассе отмечают 75-летие Кемеровской области

Сегодня, 26 января, в Кузбассе отмечают 75-летний юбилей образования Кемеровской области.

26 января 1943 года в газете "Правда   был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР об образовании из части территории Новосибирской области (9 городов и 23 района) Кемеровской области.

Сегодня состоится торжественная 65 сессия Совета народных депутатов, которая будет транслироваться в эфире губернского телерадиоканала «СТС-Кузбасс», «10 канал» (Новокузнецк), а также в эфире радио «Кузбасс FM». 

К памятной дате была учреждена юбилейная медаль "75 лет Кемеровской области", проведены конкурсы в образовательных учреждениях, праздничные мероприятия в учреждениях культуры.

Сегодня по всей области проезд в муниципальном общественном транспорте — бесплатный.

Кроме того, сегодня работники бюджетной сферы будут работать только до 14 часов. 

В этот день в 16 органах ЗАГС Кемеровской области пройдут торжественные регистрации браков 75 пар молодоженов в возрасте до 35 лет, которые вступают в брак впервые.

По распоряжению губернатора Кузбасса Амана Тулеева этим парам будет вручен подарок – первый семейный капитал в размере 50 тыс. рублей.

Кроме того, пройдут чествования супружеских пар, зарегистрировавших брак 50 и более лет назад в день образования Кемеровской области. Таких пар пять: в Новокузнецке  три семьи (одна семья – 60 лет, две семьи – 50 лет), в Кемерове одна семья (50 лет), в Киселевске одна семья (50 лет). Супругам, отмечающим юбилейные даты со дня бракосочетания, будут вручены областные медали «75 лет Кемеровской области».

В столице Кузбасса — Кемерове праздничные мероприятия перенесены на 28 января. В этот день на площади Советов в в 13 часов начнется конкурс на лучшую частушку о Кузбассе.  За ним последует концертная программа «Славим наш Кузнецкий край» с участием творческих коллективов города. 

Кроме того, в программе катание на лошадях, хаски, электросанях, на коньках, шествие ростовых кукол, хоккей в валенках, спортивно-игровые программы, квест «Студенческая лавка»

Завершится праздник фейерверком в 19 часов.

Рубрики: Общество
Автор: Лариса Сергеева
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