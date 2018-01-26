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Обвинение просит приговорить Никиту Белых к 10 годам колонии строгого режима

По информации Генпрокуратуры РФ, в ходе прений сторон по делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, государственный обвинитель Марина Дятлова предложила суду признать его виновным в получении взятки в особо крупном размере и назначить наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, представитель прокуратуры попросил суд назначить Белых штраф в 100 млн рублей. 

Напомним, Никита Белых был задержан 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы. По версии следствия, Белых лично и через посредников получил взятку в размере 400 тыс. евро .

26 января в 13:00 в Пресненском суде Никита Белых выступит с последним словом. Приговор ожидается 31 января, в среду.

По словам жены Никиты Белых Екатерины "Прокуратура запросила 10 лет колонии строгого режима. За убийство дают меньше. А кому-то вообще не дают...

… В деле столько доказательств НЕВИНОВНОСТИ Никиты, что всем, кто мало-мальски наблюдает за ситуаций — тошно уже". 

 
Рубрики: В России
Автор: Лариса Сергеева
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