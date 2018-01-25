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Российские аптеки хотят обязать предлагать дешевые лекарства

Согласно «дорожной карте», разработанной Федеральной антимонопольной службой, сотрудников российских аптек хотят обязать предлагать покупателям дешевые аналоги лекарств, которые они хотят купить, сообщает Росбалт.

Цель инициативы — «остановка вымывания из продажи недорогих лекарств». Минздрав, Минобрнауки, Минпромторг и Росздравнадзор должны проработать конкретные меры и способы информирования врачей и пациентов о взаимозаменяемых лекарственных препаратах.

Контролировать выполнение этого требования будет Росздравнадзор.

В настоящее время, согласно действующему приказу Минздрава, с 1 марта 2016 года фармацевты не имеют права скрывать от покупателя информацию о доступных аналогах необходимого ему лекарства.

Между тем, в Кузбассе обнаружен картельный сговор между ООО «ФАРГО» и АО «Фармакон» в лекарственных закупках. 

Верность выводов Кемеровского УФАС относительно картельного сговора подтвердил Седьмой Арбитражный апелляционный суд в Томске, который усмотрел в деятельности указанных обществ,  заключивших устное антиконкурентное соглашение по закупкам для медучреждений Кузбасса, нарушение закона о конкуренции.

Благодаря договорённости удалось завершить с определённой выгодой 69 аукционов в период с января 2015 года по февраль 2016 года. Общая сумма начальных максимальных цен контрактов в этих закупках составила более 56,5 миллионов рублей.

В итоге директора компаний, ответственных за нарушение, оплатили штрафы в размере 20 000 рублей каждый. Одному из обществ уже назначен оборотный штраф в 658 000 рублей. По втором обществу судом решение пока не принято.

В Кемеровском УФАС отмечают, что подобный крупный случай пресечения картельного сговора регистрируется в регионе впервые.

Рубрики: Медицина
Автор: Лариса Сергеева
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