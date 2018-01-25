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В Кемерове открылась выставка «Гимн Кузбассу»

В Кемеровском областном музее изобразительных искусств открылась выставка «Гимн Кузбассу», посвященная 75-летию Кемеровской области.

В экспозиции выставки представлены работы из фондов музея — около 100 работ художников Кузбасса всех поколений.

Представленные произведения показывают историю Кузбасса: на выставке представлены как фронтовые рисунки, созданные в 1941–1945 годах, так и работы, созданные в 2010-е годы из музейной коллекции «Искусство Кузбасса», которая собиралась с 1969 года.

Авторы представленных на выставке произведений — художники-фронтовики, известные мастера, составившие в советские годы творческое ядро Кемеровского областного отделения Союза художников СССР (Николай Бачинин, Александр Кирчанов, Павел Чернов), а также современные художники — Александр Макеев, Ольга Чукина, Евгения Юманова и другие.

Рубрики: Культура
Автор: Лариса Сергеева
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