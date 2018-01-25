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В Кузбассе прошел вечер памяти Владимира Высоцкого

25 января в Прокопьевске в концертно-выставочном центре «Вернисаж» прошел вечер, посвященный 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. 

В программе выступили известные исполнители бардовской песни, ценители творчества Владимира Высоцкого: Марина Арсенова, Дмитрий Хворов, Александр Малышкин, Михаил Гребенников и другие. Кроме того, в формате «Свободный микрофон» каждый, пришедший на эту встречу мог рассказать о «своём» Высоцком. 

В рамках мероприятия представлена выставка уникальных фотографий из архива «Вернисажа», сборник стихов поэта, печатная продукция, выпущенная к юбилейным датам, музыкальные пластинки Владимира Семёновича. 

26 января в в ДК им. Маяковского состоится концерт, посвященный памяти Владимира Высоцкого «Я, конечно, вернусь…», в котором примут участие не только профессиональные певцы, но и представители различных организаций Прокопьевска, а так же гости из других городов области. В программе песни Высоцкого, а также чтение его стихов. 

Рубрики: Культура
Автор: Лариса Сергеева
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