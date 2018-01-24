Уровень заболеваемости ОРВИ в Кузбассе повысился

По данным Роспотребнадзора, на минувшей неделе уровень заболеваемости населения Кемеровской области острыми респираторными вирусными инфекциями повысился.

Так в период с 15 по 21 января за медицинской помощью обратились 12966 больных, в том числе 9206 детей. Интенсивный показатель заболеваемости совокупного населения Кемеровской области составил 47,9 на 10,0 тыс. населения, превысив эпидемический порог на 11,4 %. Превышение эпидемического порога зарегистрировано среди детей с 3 до 6 лет – на 20 % и школьников 7-14 лет – на 15,1 %.

Порог заболеваемости превышен в Междуреченске, Мысках, Новокузнецке, Прокопьевске, Юрге пгт. Краснобродский, а так же в Беловском, Ленинск-Кузнецком и Тисульском районах.

При исследовании клинического материала от 55 больных этиология заболевания установлена у двадцати. Вирус гриппа А(H3N2) явился причиной заболевания у одного больного (против гриппа не привит). У 16 больных заболевания вызваны аденовирусами, у 3 больных – респираторно-синцитиальными вирусами.

Госпитализировано с осложненным течением ОРВИ 325 больных, из них 305 детей.

Среди жителей областного центра зарегистрировано 2399 случаев ОРВИ и гриппа, интенсивный показатель составил 43,1 на 10,0 тыс. населения, что ниже эпидемического порога на 20 %. Госпитализировано 36 больных ОРВИ и гриппом – 1,5 % от общего числа больных.