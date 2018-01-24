Кузбасс отправил партию бурого угля в Венгрию

Разрез «Кайчакский-1» из Тисульского района Кузбасса поставил в Венгрию пробную партию — 1 тыс. тонн бурого угля.

По словам директора угледобывающего предприятия Андрея Понетайкина, покупатели остались довольны качеством топлива и заявили о намерении наладить регулярные поставки.

Для транспортировки была изменена логистическая схема, поскольку на многие компании, занимающиеся перевозкой грузов, наложены санкции на территории Украины.

По информации областного департамента угольной промышленности, запасы бурого угля в Кузбассе оцениваются в общем объеме свыше 34 млрд тонн. Их разработку в регионе ведут два предприятия: ООО разрез «Кайчакский-1» (Тисульский район) и ООО «Итатуголь» (Тяжинский район).

Бурый уголь используется преимущественно как коммунально-бытовое топливо, для производства угольных брикетов, газообразного и жидкого топлива, металлургического кокса. В 2017 году объем добычи этого вида топлива вырос более чем на 40 % за счет увеличения внутреннего потребления.