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Прокуратура выявила около 2 тыс. нарушений на угольных предприятиях Кузбасса в 2017 году

В 2017 году прокуратурой проведены проверки исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности на 115 угледобывающих и углеперерабатывающих предприятиях, в ходе которых было выявлено 1915 нарушений закона, сообщает пресс-служба ведомства.

За этот период было опротестовано 27 незаконных правовых актов, 26 из которых изменены, один протест находится на рассмотрении, в суды направлено 6 исковых заявления, 5 из которых судами удовлетворены, одно находится на рассмотрении, внесено 120 представлений, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 942 должностных лица, по постановлениям прокурора к административной ответственности привлечено 1169 лиц, наложены штрафы на сумму свыше 36 млн. руб., дисквалифицировано семь должностных лиц предприятий, в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) направлено 6 материалов, по результатам рассмотрения которых возбуждено 6 уголовных дел. 

Наиболее распространенными нарушениями требований охраны труда, выявляемыми прокуратурой на угольных предприятиях области, являются: непроведение либо несвоевременное проведение аттестации инженерно-технических работников предприятий, нарушение режима труда и отдыха, невыдача или несвоевременная выдача работникам предприятий средств индивидуальной защиты. 

Рубрики: Происшествия
Автор: Лариса Сергеева
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