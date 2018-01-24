Суд ликвидировал фонд штаба Алексея Навального

22 января Мещанский суд Москвы ликвидировал фонд «Пятое время года», который обеспечивал работу штаба Навального, сообщает РБК. Закрытия фонда оппозиционера требовал Минюст, указывая на нецелевую трату средств, незаконную обработку данных жертвователей и сбор биткоинов.

Фонд «Пятое время года» был создан в 2014 году и, по данным ЕГРЮЛ, занимается поддержкой средств массовой информации. Его учредителем выступает Дмитрий Крайнев, юрист созданного Навальным Фонда борьбы с коррупцией. Именно «Пятое время года» аккумулирует все средства, которые поступают Навальному в виде пожертвований, говорил ранее директор фонда Леонид Волков.

Основанием для иска стали «результаты проведенной во исполнение требования прокуратуры Москвы внеплановой документарной проверки деятельности фонда, в ходе которой были выявлены нарушения действующего законодательства РФ», — поясняли в ведомстве. Проверка, как заявил Алексей Навальный, была инициирована жалобой губернатора Кузбасса Амана Тулеева.

По мнению Минюста, фонд незаконно финансировал аренду помещений для предвыборного штаба Навального в разных городах, хотя его уставной целью была поддержка СМИ, то есть деньги расходовались нецелевым образом, пояснили на заседании представители ведомства. В качестве нарушений организации вменили и то, что она не располагалась по указанным в документах адресам, имела незарегистрированное структурное подразделение в Кузбассе, а также аккумулировала на своих счетах криптовалюту.

Кроме того, в нарушении закона о сборе персональных данных: фонд через сайт собирал подписи сторонников Навального, считают представители Минюста.

По мнению представителя Алексея Навального, юриста фонда Вячеслав Гимади, это — «Абсолютно беспрецедентное решение в рамках контроля за деятельностью некоммерческих организаций. И по скорости, и по форме. Обычно сначала выносятся предписания [об устранении нарушений] и только потом, если они не выполняются, могут ликвидировать. В данном случае никаких предписаний не было».

Юристы Минюста заявили, что нарушения были тяжкими и «носили неустранимый характер». При этом, ни об одном из перечисленных в иске нарушений Минюст не уведомлял, а значит не предоставил возможностей для устранения нарушений либо оспаривания претензий.

Фонд пытался обжаловать акт о проверке Минюста в Гагаринском суде Москвы, однако тот не принял жалобу к производству.