Госдолг Кузбасса снизился на 11% за 2017 год

По данным главного финансового управления Кузбасс, государственный долг Кемеровской области за 2017 год снизился на 11% — с 62,94 до 55,99 млрд рублей.

При этом изменилась структура госдолга. На начало 2017 года 44,2% обязательств региона приходилось на банковские кредиты (27,85 млрд руб.), 41,8% — на бюджетные кредиты (26,3 млрд руб.), а 1,2% — на гособлигации Кемеровской области (0,75 млрд руб.). На начало 2018 года доля банковских кредитов снизилась до 37,45%, а сами обязательства сократились до 20,9 млрд руб. Доля бюджетных кредитов уменьшилась до 31,8%, составив 17,82 млрд руб. Зато обязательства по облигациям выросли до 17%. Они достигли 9,5 млрд руб.