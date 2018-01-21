Полицейские Кузбасса подвели итоги работы

На минувшей неделе, 18 января, в Главном управлении МВД России по Кемеровской области прошло совещание, на котором были подведены итоги работы подразделений уголовного розыска, в котором приняли участие заместитель начальника ГУ МВД России по Кемеровской области полковник полиции Александр Табакаев, заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Кемеровской области полковник полиции Вячеслав Безлюдько, начальник управления уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области подполковник полиции Андрей Андросов, а также представители других правоохранительных органов.

На совещании обсудили итоги работы полиции Кузбасса по борьбе с преступностью. Было отмечено, что в прошлом году в Кузбассе удалось добиться снижения более чем на 5% количества тяжких и особо тяжких преступлений против личности, почти на 6% сократилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции нашли более 1 400 без вести пропавших граждан.

Заместитель начальника ГУ МВД России по Кемеровской области полковник полиции Александр Табакаев назвал ряд первоочередных задач, в том числе подчеркнул важность продолжения работы по декриминализации рынка автострахования и борьбы с мошенничествами, совершаемыми с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и сети Интернет.