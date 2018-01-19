Минюст требует закрыть фонд Алексея Навального по жалобе губернатора Кузбасса

Министерство юстиции РФ подало в суд иск по ликвидации фонда "Пятое время года", обеспечивающего деятельность штаба Алексея Навального. По сообщению пресс-службе Минюста, основанием для обращения в суд послужили результаты проведенной "внеплановой документарной проверки деятельности фонда, в ходе которой были выявлены нарушения действующего законодательства Российской Федерации".

Внеплановая документарная проверка проводилась Главным управлением Минюста РФ с 28 ноября по 22 декабря по поручению прокуратуры. В ходе проверки проверялось соответствия деятельности фонда заявленным в его уставе целям, а также законодательству РФ.

По информации Минюста, у фонда "Пятое время года", нашли в Кемерово филиал, "который не был официально зарегистрирован в ЕГРЮЛ. Кроме того, нарекание вызвало и несоблюдение требований закона об НКО о публикации ежегодных отчетов о своей деятельности".

Заседание, на котором будет рассмотрен иск, назначено на 22 января. Фонд подал встречный иск к Минюсту.

Через фонд "Пятое время года" проходила большая часть платежей на кампанию по допуску Навального на выборы президента России. От имени фонда арендованы десятки штабов Навального в регионах России. Согласно финансовому отчету кампании Навального, всего с декабря 2016 года она получила более 275 миллионов рублей пожертвований.

Директором фонда является соратник Навального Леонид Волков.

Алексей Навальный прокомментировал претензии Министерства юстиции и рассказал об истинных причинах давления на фонд.

"Смотрю в бумажку из Минюста и даже испытываю гордость. Знаете, сколько министерств и ведомств участвуют в операции с целью прикрыть нашу региональную сеть, созданную за время кампании?

— ФСБ, МВД, Минюст, избирком, Финмониторинг, департамент национальной политики, Комитет общественных связей, Роскомнадзор, налоговая полиция.

Ничем другим государство не занимается, кроме борьбы с нами и забастовкой избирателей.

… Внезапно выяснилось, что Минюст требует ликвидировать наш фонд «Пятое время года» — юрлицо, через которое мы осуществляли все платежи избирательной кампании, а сейчас — забастовки.

Обычно, когда Минюсту не нравятся какие-то НКО, то их ликвидируют через долгую волынку — сначала требования исправить нарушения, потом предупреждения, потом приостановления и тд. А тут сразу — ликвидировать".

По словам Навального в предоставленных в суд материалах, собранных межведомственной рабочей группой, "какие-то адские статьи Лайфньюз, обращения анонимных граждан, посты и скриншоты...

… Основанием для начала проверки стало письмо губернатора Кузбасса, которому в свою очередь написали письмо некие анонимные арендаторы. Они пожаловались на «сборища нигде не работающих людей, несущих газеты и листовки Навальному… Папка с материалами такая толстая и увесистая, что нет сомнения — они и уголовное дело попытаются состряпать...

… Прокурор Кемеровской области сразу отписал в Москву, в Москве создали (легализовали) специальную группу, занимающуюся нами", — считает Навальный.

По его мнению, забастовка избирателей "стала настолько болезненной, что им нужно как можно скорее уничтожить наши юрлица, чтобы мы не смогли арендовать помещения и тд. То есть максимально затруднить организационную работу, координацию, а самое главное — лишить нас финансирования.

… Наши планы не меняются и изменены быть не могут. И ничего у властей не получится, если вы продолжите нас поддерживать. Мы честно и эффективно расходовали ваши деньги, поэтому прошу вас продолжить помогать нам и скинуться деньгами уже и на проведение забастовки. Штабы наши работают, никто не разбежался, несмотря на нарастающее давление. Мы будем вести точно такую же избирательную кампанию, но уже за то, чтобы никто не шёл на выборы и не признал власть, возникшую по их результатам", — сказал Навальный.

Между тем, Гагаринский суд Москвы отказался принять к производству иск фонда «Пятое время года» к Министерству юстиции России, сообщает РАПСИ со ссылкой на представителя суда Алену Горбенко. В иске «Пятое время года» требовал признать незаконной проверку Минюста, которая проводилась в фонде с 28 ноября по 22 декабря.

Фонду отказано в приеме иска в связи с тем, что оспариваемое действие Минюста не подпадает под действие КоАП РФ.